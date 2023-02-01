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На пожаре на улице Николая Чаплина в Тюмени погибла женщина

Происшествия, 15:01 13 февраля 2023

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Женщина погибла в результате пожара на ул. Николая Чаплина в Тюмени днем 13 февраля.

"На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений жилой дом и надворные постройки были полностью охвачены огнем. На данный момент пожар ликвидирован. Ведется работа по проливке, разборке конструкций", – рассказал начальник 13 ПСЧ 32 ПСО Денис Черноскулов.

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Пожарные не допустили распространение огня на соседние строения и дома. По предварительным данным, площадь пожара составила 80 кв. м. На месте работают специалисты компетентных служб.

Видео ГУ МЧС России по Тюменской области

На тушении пожара работали 22 сотрудника МЧС, задействованы шесть единиц основной и специальной техники.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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