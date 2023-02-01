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Систему мониторинга персонала от студентов ТИУ протестируют на производстве

Экономика, 14:38 14 февраля 2023

www.tyuiu.ru | Фото: www.tyuiu.ru

Систему мониторинга персонала от студентов Тюменского индустриального университета протестируют на производстве в Тюмени. Команда разработчиков совместила функционал мониторинга перемещения работников предприятия и контроль за их здоровьем в умных браслетах. Идею стартапа защитили на акселерационной программе "Технохаб", сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций вуза.

www.tyuiu.ru | Фото: www.tyuiu.ru

"Наша система подходит промышленным предприятиям, где есть риски для здоровья сотрудников и большие территории, на которых нужно отслеживать работу подчиненных, чтобы повысить эффективность и производительность компании. Главное преимущество – возможность обратной связи с работником", – рассказала лидер команды стратапа Милана Отраднова.

Разработчиками являются студенты первого курса Института геологии и нефтегазодобычи: Андрей Горобцов, Максим Рудашко, Игорь Соловьёв, Алексей Качанов. Они оснастили браслет трекером, данные с которого выводятся на монитор, тревожной кнопкой на случай чрезвычайных ситуаций, датчиком контроля здоровья и идентификацией личности по отпечатку пальца.

Таким образом, решаются сразу несколько задач, включая, промышленную безопасность. При этом, как отмечают студенты их решение за счет оптимизации процессов существенно доступнее по цене, нежели существующие на рынке аналоги.

www.tyuiu.ru | Фото: www.tyuiu.ru

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# безопасность , мониторинг , промпроизводство , ТИУ

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