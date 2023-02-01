Более 20 миллионов рублей отдали мошенникам жители Тюменской области за неделю

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

78 жителей Тюменской области стали жертвами телефонных и интернет-мошенников за минувшую неделю с 6 по 12 февраля. Общая сумма похищенных средств превысила 20 млн рублей, сообщает прокуратура Тюменской области.

Наибольшая сумма составила 3,5 млн рублей. Одной из самых распространенных мошеннических схем остается "звонок из службы безопасности банка" и хищение денег под предлогом предотвращения их "списания".