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За контрабанду сильнодействующего препарата тюменка получила три года условно

Происшествия, 12:04 14 февраля 2023

Тюменская таможня | Фото: Тюменская таможня

Сильнодействующий препарат сибутрамин обнаружили тюменские таможенники в посылке из Казахстана. Жительница Тюмени заказала через Интернет 780 капсул для похудения за 8 тыс. рублей.

Сибутрамин - анорексигенное средство, усиливающим чувство насыщения. С 24 января 2008 года он включен в утвержденный правительством России список сильнодействующих препаратов.

По факту контрабанды возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ. Ленинский районный суд приговорил тюменку к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Препарат подлежит уничтожению.

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# контрабанда , уголовное дело

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