За контрабанду сильнодействующего препарата тюменка получила три года условно
| Фото: Тюменская таможня
Сильнодействующий препарат сибутрамин обнаружили тюменские таможенники в посылке из Казахстана. Жительница Тюмени заказала через Интернет 780 капсул для похудения за 8 тыс. рублей.
Сибутрамин - анорексигенное средство, усиливающим чувство насыщения. С 24 января 2008 года он включен в утвержденный правительством России список сильнодействующих препаратов.
По факту контрабанды возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ. Ленинский районный суд приговорил тюменку к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Препарат подлежит уничтожению.