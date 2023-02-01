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Александр Моор пожелал бойцам студенческих отрядов удачи и веры в себя

Губернатор, 08:41 17 февраля 2023

www.tyuiu.ru | Фото: www.tyuiu.ru

День российских студенческих отрядов объединяет многочисленных ветеранов и действующих бойцов студотрядов страны. Для всех, кто участвовал в этом движении, работа в студотрядах стала хорошей школой жизни и профессионального определения.

Об этом завил губернатор Тюменской области, поздравляя студотрядовцев региона с праздником.

По словам губернатора, движение студенческих отрядов в России сейчас переживает подъем. Для них во многих городах страны открываются мультиформатные пространства. Такой Дом студотрядовцев вскоре появится и в тюменском регионе. Это даст возможность еще большему числу молодых людей открыть для себя новые горизонты для приложения сил и талантов, получить рабочую специальность за счет областного и федерального бюджета, трудоустроиться в летний период, построить карьерную траекторию в будущем, раскрыть творческий потенциал и найти настоящих друзей. На сегодня в Тюменской области успешно действуют 34 отряда по семи направлениям.

"Желаю студотрядовцам удачи, веры в себя. Здоровья, благополучия и новых свершений на благо Тюменской области и России!" - сказал Александр Моор.

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# Александр Моор , студенческие отряды

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