Александр Моор пожелал бойцам студенческих отрядов удачи и веры в себя

| Фото: www.tyuiu.ru | Фото: www.tyuiu.ru

День российских студенческих отрядов объединяет многочисленных ветеранов и действующих бойцов студотрядов страны. Для всех, кто участвовал в этом движении, работа в студотрядах стала хорошей школой жизни и профессионального определения.

Об этом завил губернатор Тюменской области, поздравляя студотрядовцев региона с праздником.

По словам губернатора, движение студенческих отрядов в России сейчас переживает подъем. Для них во многих городах страны открываются мультиформатные пространства. Такой Дом студотрядовцев вскоре появится и в тюменском регионе. Это даст возможность еще большему числу молодых людей открыть для себя новые горизонты для приложения сил и талантов, получить рабочую специальность за счет областного и федерального бюджета, трудоустроиться в летний период, построить карьерную траекторию в будущем, раскрыть творческий потенциал и найти настоящих друзей. На сегодня в Тюменской области успешно действуют 34 отряда по семи направлениям.

"Желаю студотрядовцам удачи, веры в себя. Здоровья, благополучия и новых свершений на благо Тюменской области и России!" - сказал Александр Моор.