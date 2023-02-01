В Тюменской области задержали преступника, находящегося в федеральном розыске

| Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

Преступника, находящегося в федеральном розыске за кражу в крупном размере, задержали в п. Голышманово, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области.

На маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны заметил пьяного мужчину. Проверяя его документы, росгвардейцы выяснили, что он находится в федеральном розыске.

Пытаясь избежать наказания в Новосибирской области, он скрывался на территории тюменского региона. Задержанного доставили в отдел полиции.