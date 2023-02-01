Центральный Банк заблокировал более 756 тысяч телефонных номеров мошенников

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 756 тысяч телефонных номеров мошенников заблокированы по инициативе Центрального Банка России в 2022 г. Это в четыре с лишним раза больше, чем годом ранее и, кроме того, это максимальный показатель с 2019 года, сообщает пресс-служба регулятора.

Размер ущерба от действий кибермошенников вырос на 4,29% и составил 14,2 млрд руб. Больше всего операций без согласия клиентов пришлось на оплату товаров и услуг в Интернете и в дистанционные банковские сервисы - мобильный и интернет-банкинг. Банки вернули клиентам 618,4 млн руб., или 4,4 % от всего объема краж.

Мошенники стали активно использовать для хищения денег социальные сети и мобильные приложения. За неполный год прекращена работа почти 2 тыс. страниц в соцсетях и нескольких десятков мобильных приложений, а общее количество направленных на блокировку ресурсов составило свыше 15 тыс.