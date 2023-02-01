Более двух лет проведут в колонии продавец и поставщик алкоголя из-за которого погибла жительница Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более двух лет проведут в колонии продавец и поставщик алкоголя из-за которого погибла жительница Тюмени. Несчастный случай произошел в ноябре 2021 года. Как установила экспертиза, в алкогольной продукции обнаружен метиловый спирт, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области.

Установлено, что житель Тюмени приобрел у своего знакомого не менее двух коробок контрафактного алкоголя. В последующем, он сбыл их знакомой для дальнейшей реализации в продуктовом магазине. Погибшая тюменка как раз и приобрела напиток из этой партии.

Суд назначил подсудимой два года восемь месяцев лишения свободы и два года шесть месяцев поставщику контрафакта. Наказание осужденные будут отбывать в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.