  • 14 февраля 202314.02.2023вторник
  • USD73,6307
    EUR78,6710
  • В Тюмени -11..-13 С 3 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Более двух лет проведут в колонии продавец и поставщик алкоголя из-за которого погибла жительница Тюмени

Происшествия, 20:36 14 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более двух лет проведут в колонии продавец и поставщик алкоголя из-за которого погибла жительница Тюмени. Несчастный случай произошел в ноябре 2021 года. Как установила экспертиза, в алкогольной продукции обнаружен метиловый спирт, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области.

Установлено, что житель Тюмени приобрел у своего знакомого не менее двух коробок контрафактного алкоголя. В последующем, он сбыл их знакомой для дальнейшей реализации в продуктовом магазине. Погибшая тюменка как раз и приобрела напиток из этой партии.

Суд назначил подсудимой два года восемь месяцев лишения свободы и два года шесть месяцев поставщику контрафакта. Наказание осужденные будут отбывать в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# контрафактный алкоголь , СУ СК РФ по Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:36 14.02.2023Более двух лет проведут в колонии продавец и поставщик алкоголя из-за которого погибла жительница Тюмени
20:09 14.02.2023Центральный Банк заблокировал более 756 тысяч телефонных номеров мошенников
18:32 14.02.2023Жительницу Тюменской области приговорили к году условно за ложный донос
15:13 14.02.2023На улице Вьюжной в Тюмени 11-летняя девочка попала под колеса иномарки