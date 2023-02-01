Задолжавшего алименты троим детям жителя Тюменской области отправили в колонию

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Полтора года проведет в колонии строго режима житель Омутинского района, задолжавший троим детям алименты на 85 тыс. рублей, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

На основании судебного приказа мужчина был обязан платить алименты в размере 1/3 части заработной платы ежемесячно. В связи с неуплатой его привлекли сначала к административной ответственности.

Суд назначил должнику 30 часов обязательных работ, однако наказание он не отбыл, а платежи в счет погашения задолженности не производил.