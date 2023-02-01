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На 2,5 % вырос уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Тюменской области

Общество, 10:21 15 февраля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На 2,5 % вырос уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Тюменской области за шестую неделю 2023 года, с 6 по 12 февраля. При этом заболеваемость ниже эпидемиологического порога на 33,65 %, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Среди детского населения во всех возрастных группах отмечается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом.

По COVID-19 показатель заболеваемости за прошедшую неделю составил 98,9 на 100 тысяч населения. Количество заболевших коронавирусом продолжается увеличиваться.

Ситуация по заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 находится на контроле регионального управления Роспотребнадзора.

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# грипп , коронавирус , ОРВИ

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