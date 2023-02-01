Паста птитим, стракотто из говядины: неделя итальянской кухни проходит в Тобольске

| Фото: сообщество "Поварня | Тобольск" во ВКонтакте | Фото: сообщество "Поварня | Тобольск" во ВКонтакте

Неделю итальянской кухни впервые организовали в кафе "Поварня" в Тобольске. Это стало интересным экпсериментом, ведь горожане и туристы ассоциируют заведение со старосибирскими блюдами.

"Такое решение было принято осознанно: мы понимали, чего не хватает в Тобольске. У меня и моих сотрудников есть профессиональные навыки для того, чтобы это реализовать. Неделя — это ни много и ни мало. За это время горожане могут попробовать итальянскую кухню в моем исполнении", - рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" бренд-шеф туристической отрасли Тюменской области и шеф-повар тобольского ресторана "Поварня" Давид Хачатрян.

Он отметил, что первый опыт в Тобольске оказался удачным. Поступают положительные оценки от гостей. Всем все нравится.

По словам Давида Хачатряна, заведение больше направлено на туристов, которым предлагают попробовать традиционные сибирские блюда. В этот раз хотелось порадовать именно местных жителей. Итальянская кухня — одна из простых и понятных для российского потребителя, считает шеф-повар. В меню на этой неделе добавлены восемь позиций, включая десерт "Тирамису". По 19 февраля гостям предлагают томатный суп с морепродуктами, стракотто из говядины с пастой птитим, лосось с гарниром из стручковой фасоли и другие блюда.

Принимая во внимание положительный опыт, не исключено, что в будущем в "Поварне" будут организованы недели разных кухонь мира.

Отметим, ранее "Поварня" в Тобольске попала в топ-20 лучших ресторанов России по версии участников проекта "Медиаразведка" сервиса путешествий Tutu.ru. Участниками рейтинга стали более 150 тревел-блогеров и журналистов, которые объехали 86 заведений в 20 регионах страны.

Инна Пахомова