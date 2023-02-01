Температуру тела пациентов поликлиники № 12 в Тюмени измеряет робот

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Температуру тела пациентов, посещающих городскую поликлинику № 12 в Тюмени, измеряет робот. Такие аппараты появились на входах во всех семи корпусах учреждения.

Высокая температура – один из явных признаков вирусной инфекции, когда человек может быть опасен для окружающих. Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" пресс-секретарь городской поликлиники № 12 Александра Малыгина, если температура посетителя учреждения здравоохранения повышена, его отправляют на фильтр через отдельный вход.

"Традиционно в поликлиниках измерением температуры занимаются сотрудники. Но персонал мог бы выполнять другую работу. У нас семь корпусов, и надо учитывать, что в некоторых не один вход. Это большое количество людей. Робот же измеряет температуру автоматически. Такие аппараты появились на всех входах во всех корпусах", – добавила Александра Малыгина.

Посетители уже привыкли к новшеству, понимают, как обращаться с аппаратом без помощи администратора. Можно поднести к датчику лоб или руку, все отражается на экране. Если человек стоит далеко, это видно на камере и на табло появляется подсказка, что нужно подойти ближе. Информация о температуре появляется на экране, голос дублирует результат. Эти результаты нигде не сохраняются, они исчезают, когда человек отходит, в итоге на входе никто не задерживается.

Городская поликлиника № 12 следит за последними новинками, в том числе техническими, отмечают в пресс-службе учреждения. "Для нас очень важно не только качественно, но и комфортно оказывать медицинскую помощь, а также создавать хорошие условия для работы сотрудников", – рассказала Александра Малыгина.

Инна Пахомова