Более 6 тысяч экомероприятий организовали в Тюменской области в 2022 году

| Фото: Тюменское региональное отделение партии "Единая Россия" | Фото: Тюменское региональное отделение партии "Единая Россия"

Более 6 тыс. экологических мероприятий организовали в Тюменской области в 2022 году в рамках федерального партийного проекта "Единой России" "Чистая страна". По итогам его реализации в 2022 году регион занял седьмое место среди 85 субъектов РФ и попал в топ-15.

Как отметила региональный координатор проекта "Чистая страна" в Тюменской области Инна Лосевя, в мероприятиях приняли участие 460 тысяч человек. Поддержку получили традиционные конкурсы и фестивали для детей – Слет школьных лесничеств Тюменской области, юниорский конкурс "Подрост", проект "Эколята", фестиваль "Сохраним нашу Землю". Одним из важнейших итогов работы 2022 года стало издание первой в регионе книги об особо охраняемых природных территориях Тюменской области.

Каждое из экособытий прошедшего года отвечало на запросы экологического блока народной программы "Единой России". Особое внимание было уделено лесовосстановлению, предотвращению лесных пожаров, а также развитию системы раздельного сбора отходов, сообщает пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия".

"В июле 2022 года заслушали публичный отчет регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, в ноябре приняли участие в открытии первого в области экодома – просветительской площадки для детей и взрослых. Провели несколько посадок деревьев, например, только в рамках одной акции "Сохраним лес" в Тюменской области высадили почти 100 тысяч саженцев сосны", – прокомментировала Инна Лосева.

Она поблагодарила коллег за результативную работу и поставила задачи на 2023 год – привлечь большее количество жителей региона к экомероприятиям, разработать новые практики по повышению экологической культуры.

"Уверена, вместе мы сможем сделать Тюменскую область одним из самых экоориентированных и чистых регионов нашей страны", - заключила она.