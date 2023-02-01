Жителей Тюменской области предупреждают о лжесообщениях про теракты

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Жителей Тюменской области предупреждают, что распространяемые в соцсетях и мессенджерах сообщения о серии террористических актов на территории России, являются ложными.

Ранее подобные фейки появились в разных регионах страны. В мессенджерах распространяется фотография якобы официального документа.

"Злоумышленники запугивают россиян несуществующими взрывами. Например, воронежские власти опровергли утверждение: "Вчера в Воронеже прохожий поднял валявшийся паспорт — оторвало руку", - отметили в информационном центре правительства Тюменской области.

Тюменцам напоминают, что органы государственной власти не рассылают информацию через мессенджеры и социальные сети.