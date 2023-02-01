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Александр Моор: жители Тюменской области гордятся воинами всех поколений

Губернатор, 08:17 23 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

День защитника Отечества в этот раз отмечается накануне годовщины начала специальной военной операции, которая ещё раз доказала, что верность народу, присяге и славным воинским традициям, всегда была и остается истинным примером патриотизма и любви к Родине, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

По его словам, жители региона гордятся воинами всех поколений. Они мужественно, героически и беззаветно защищали и сейчас отстаивают суверенитет и интересы России. С безмерной благодарностью вспоминают подвиг ветеранов Великой Отечественной войны и трудового фронта. Поддерживают и с уважением относятся к защитникам, которые в настоящее время выполняют боевые задачи, меняют ход мировой истории, с оружием в руках отважно ведут борьбу с противником, сохраняют и укрепляют безопасность страны. Специальная военная операция объединила общество, активистов и волонтеров, всех, кому не безразлична судьба Родины, кто думает о ее будущем.

"Дорогие земляки, желаю здоровья и сил, успехов на службе и в труде на благо России! Всегда быть достойными поступков и свершений доблестных героев! Уважаемые бойцы, наши защитники Отечества, с праздником вас! Победы и мира!" - сказал Александр Моор.

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# Александр Моор , День защитников Отечества

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