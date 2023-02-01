Самая большая школа в Тюменской области построена на 70 %, ее сдадут до июня 2023 года

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Школу в жилом районе "Тура" Тюмени на 1500 учебных мест начали строить осенью 2021 года. Степень ее готовности на сегодня – более 70 %. Вскоре начнется процедура передачи классов под оснащение.

Об этом рассказал начальник ГУС Тюменской области Павел Перевалов во время визита на объект 15 февраля.

"Эта школа - долгожданный объект в этом районе. Она самая большая за последние годы - 29 тысяч квадратных метров. На втором месте - школа в микрорайоне Восточный -2, сданная в эксплуатацию в 2017 году, у нее площадь 25 тысяч квадратов. На сегодняшний день работы на объекте выполнены на 70 процентов. Время для завершения всех работ еще есть", - говорит он.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подрядная организация – ООО "Завод ЖБИ-3" - в марте передаст руководству школы 26 кабинетов для наполнения, оснащения всем необходимым. Будущие школьники получат просторные, светлые классы шириной 7,5 метров. Ширина коридоров тоже внушительная – 6 метров, поэтому потоки учеников пересекаться не будут, уверены подрядчики.

Увеличения полезного пространства, рекреационных зон удалось добиться за счет применения стеновых панелей, которые разработали и выпускают на заводе.

"Особенность этой школы заключается в том, что впервые в Тюмени при строительстве использованы 9-метровые панели. В них встроены оконные блоки, и они были уже прошпаклеваны, готовые к монтажу. То есть школа возводилась в чистом варианте. Все монтажные работы завершены в 2022 году. В этом году занимаемся отделкой", - рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" начальник участка строительно-монтажного управления "Завод ЖБИ-3" Алексей Усов.

Всего на объекте трудятся 120 человек из 20 подрядных организаций. Они заняты подготовкой к пусконаладочным работам, к запуску освещения, системы AWADA, позволяющей экономить до 85% электроэнергии.

Здание школы состоит из трёх блоков: первый — для средних и старших классов, второй — для начальных, третий вместит актовый и шесть спортивных залов, кабинеты для музыкальных занятий и труда, а также читальные залы, оборудованные по типу многофункционального центра. Корпуса связаны между собой теплыми переходами.

На прилегающей к школе территории уже установили корт, здесь также будут площадки для спортивных игр, сдачи норм ГТО, беговые дорожки, предусмотрены места для тихого отдыха.

Самая большая школа в Тюмени строится за счет средств регионального бюджета. За последние пять лет в Тюменской области было построено и реконструировано 30 детских садов и 24 школы. Как заметил Павел Перевалов, не каждый регион может похвастаться такими цифрами.

"Нас к этому обязывает ситуация – Тюменская область и Тюмень динамично развиваются. Строится много жилья, которое требует социальной инфраструктуры. За 2022 год в Тюменской области введено более 2 миллионов 200 тысяч квадратных метров жилья", - напомнил начальник ГУС Тюменской области.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

По контракту, подрядчик должен сдать объект 30 июня 2023 года, но произойдет это раньше, заверили строители.

Анжела Лебедева