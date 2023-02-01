Самая большая школа в Тюменской области построена на 70 %, ее сдадут до июня 2023 года
Школу в жилом районе "Тура" Тюмени на 1500 учебных мест начали строить осенью 2021 года. Степень ее готовности на сегодня – более 70 %. Вскоре начнется процедура передачи классов под оснащение.
Об этом рассказал начальник ГУС Тюменской области Павел Перевалов во время визита на объект 15 февраля.
"Эта школа - долгожданный объект в этом районе. Она самая большая за последние годы - 29 тысяч квадратных метров. На втором месте - школа в микрорайоне Восточный -2, сданная в эксплуатацию в 2017 году, у нее площадь 25 тысяч квадратов. На сегодняшний день работы на объекте выполнены на 70 процентов. Время для завершения всех работ еще есть", - говорит он.
Подрядная организация – ООО "Завод ЖБИ-3" - в марте передаст руководству школы 26 кабинетов для наполнения, оснащения всем необходимым. Будущие школьники получат просторные, светлые классы шириной 7,5 метров. Ширина коридоров тоже внушительная – 6 метров, поэтому потоки учеников пересекаться не будут, уверены подрядчики.
Увеличения полезного пространства, рекреационных зон удалось добиться за счет применения стеновых панелей, которые разработали и выпускают на заводе.
"Особенность этой школы заключается в том, что впервые в Тюмени при строительстве использованы 9-метровые панели. В них встроены оконные блоки, и они были уже прошпаклеваны, готовые к монтажу. То есть школа возводилась в чистом варианте. Все монтажные работы завершены в 2022 году. В этом году занимаемся отделкой", - рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" начальник участка строительно-монтажного управления "Завод ЖБИ-3" Алексей Усов.
Всего на объекте трудятся 120 человек из 20 подрядных организаций. Они заняты подготовкой к пусконаладочным работам, к запуску освещения, системы AWADA, позволяющей экономить до 85% электроэнергии.
Здание школы состоит из трёх блоков: первый — для средних и старших классов, второй — для начальных, третий вместит актовый и шесть спортивных залов, кабинеты для музыкальных занятий и труда, а также читальные залы, оборудованные по типу многофункционального центра. Корпуса связаны между собой теплыми переходами.
На прилегающей к школе территории уже установили корт, здесь также будут площадки для спортивных игр, сдачи норм ГТО, беговые дорожки, предусмотрены места для тихого отдыха.
Самая большая школа в Тюмени строится за счет средств регионального бюджета. За последние пять лет в Тюменской области было построено и реконструировано 30 детских садов и 24 школы. Как заметил Павел Перевалов, не каждый регион может похвастаться такими цифрами.
"Нас к этому обязывает ситуация – Тюменская область и Тюмень динамично развиваются. Строится много жилья, которое требует социальной инфраструктуры. За 2022 год в Тюменской области введено более 2 миллионов 200 тысяч квадратных метров жилья", - напомнил начальник ГУС Тюменской области.
По контракту, подрядчик должен сдать объект 30 июня 2023 года, но произойдет это раньше, заверили строители.
Анжела Лебедева