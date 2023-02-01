Один год в колонии проведет житель Казанского района за повторное вождение в пьяном виде

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Один год в исправительной колонии за повторное вождение в пьяном виде проведет житель Казанского района. Также его лишили прав на три года и шесть месяцев, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Сельчанина задержали в октябре прошлого года на 73 км дороги Ишим – Казанское. Результаты медосвидетельствования он не стал оспаривать. Ранее мужчина привлекался за аналогичное преступление к уголовной ответственности, но должных выводов для себя не сделал, уточняется в сообщении.

На судебном заседании он признал свою вину.