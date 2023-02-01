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Тюменцы возложили цветы к памятнику авиаторам

Общество, 13:31 16 февраля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Торжественный митинг, посвященный 100-летию отечественной гражданской авиации, прошел в сквере Авиаторов в Тюмени.

У памятника тюменским летчикам собрались работники и ветераны гражданской авиации, в том числе заслуженные пилоты СССР и России. Участники митинга возложили к монументу цветы.

От имени регионального правительства участников митинга приветствовал начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов. Он напомнил об огромном вкладе авиаторов в создание Западно-Сибирского нефтегазового комплекса.

"Сегодня мы знаем, что гражданская авиация – в надежных руках нынешнего поколения тружеников отрасли. Она развивается и идет вперед", – подчеркнул Павел Перевалов.

Генеральный директор авиакомпании "ЮТэйр" Андрей Мартиросов в своем выступлении отметил, что самые славные страницы истории отечественной гражданской авиации были написаны именно в Тюменской области. Он пожелал нынешнему поколению авиаторов безопасных полетов.

Ветераны гражданского воздушного флота вручили свидетельства авиационного персонала ветеранами молодым специалистам. Эта торжественная церемония стала символом преемственности поколений тюменских авиаторов.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Евгений Бабенко

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# авиация , Павел Перевалов

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