Тюменцы возложили цветы к памятнику авиаторам

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Торжественный митинг, посвященный 100-летию отечественной гражданской авиации, прошел в сквере Авиаторов в Тюмени.

У памятника тюменским летчикам собрались работники и ветераны гражданской авиации, в том числе заслуженные пилоты СССР и России. Участники митинга возложили к монументу цветы.

От имени регионального правительства участников митинга приветствовал начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов. Он напомнил об огромном вкладе авиаторов в создание Западно-Сибирского нефтегазового комплекса.

"Сегодня мы знаем, что гражданская авиация – в надежных руках нынешнего поколения тружеников отрасли. Она развивается и идет вперед", – подчеркнул Павел Перевалов.

Генеральный директор авиакомпании "ЮТэйр" Андрей Мартиросов в своем выступлении отметил, что самые славные страницы истории отечественной гражданской авиации были написаны именно в Тюменской области. Он пожелал нынешнему поколению авиаторов безопасных полетов.

Ветераны гражданского воздушного флота вручили свидетельства авиационного персонала ветеранами молодым специалистам. Эта торжественная церемония стала символом преемственности поколений тюменских авиаторов.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Евгений Бабенко