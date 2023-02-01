В Тюмени презентовали каталог культурно-исторического наследия золотного шитья Сибири

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Каталог "Культурно-историческое наследие золотного шитья Сибири" в рамках реализации проекта "Школа креативных индустрий "Золотая нить Сибири" презентовали в Тюмени в ТОГИРРО 16 февраля. Научное издание посвящено истории развития золотошвейного искусства, которое развивали в регионе с XVIII века.

В III-IV веках вышивали настоящей золотой нитью, но после стали имитировать эффект золота, рассказала гостям-представителям Тюменского областного государственного института развития регионального образования магистр музеологии, руководитель Школы креативных индустрий "Золотая нить Сибири", автор каталога Елена Сулейманова.

"Золотное шитье отличается тем, что есть две ниточки – основная и вспомогательная. И в XVIII веке золотые нити заменяют на искусственные, тогда и вышивка начинает называться золотной. То есть она имитирует эффект золота, соответственно сегодня этот промысел не затратен так, как было раньше", - объяснила название Елена Сулейманова.

В содержании три раздела. Первая часть – об истории промысла. В нее вошли архивные данные, исторические документы о традиционных костюмах и женских головных уборах, фотографии образцов золотного шитья, которые делали в Тюменской области. Второй раздел посвящен летописи возрождения. Основой для этой главы стала магистерская диссертация Елены Сулеймановой "Золотное шитье Западной Сибири: история и проблема возрождения промысла", которую она защитила по специальности "Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия". Тюменцы увидят материалы и фотографии экспонатов из частной коллекции магистра и многое другое.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В третьей главе представлены материалы по итогам мастер-классов и фокус-групп "Школы креативных индустрий". Также на страницах напечатаны фотографии и статья о коллекции одежды "Вейя", в основу которой легли собирательные образы народов Тюменской области.

"Мне, как молодому ученому, отрадно, что молодежь к этой теме проявляет огромный интерес. И если раньше мы пытались им как-то интересно преподнести материал, как-то вовлечь, то проект "Школа креативных индустрий", в рамках которого и вышел каталог, показал обратную связь. Теперь они нас вовлекают, подавали заявки на конкурсы разного уровня и побеждали! А сегодня я буду рада, если вы почерпнете, узнаете что-то новое из этого издания", - сказала на открытии магистр музеологии, руководитель Школы креативных индустрий "Золотая нить Сибири", автор каталога Елена Сулейманова.

В свою очередь ректор ТОГИРРО Ольга Ройтблат в завершение презентации отметила, что золотным шитьем в перспективе можно украсить тюменского пеликана для конкурса "Учитель года". "Мы все время думаем, что такого уникального сделать и вот сейчас мне пришла идея украсить его такой красотой. Можно сделать ему золоченые крылышки. Это будет шикарно", - подчеркнула она.

Каталог издан в количестве 300 экземпляров. В Тюмени его подарили всем желающим. Аналогичная презентация состоится 17 февраля в селе Ембаево.

Отметим, коллекция "Вейя" представлена на выставке "Живопись иглой: российские традиции и сибирские инновации" в музее "Дом Машарова". Жители Тюмени смогут посетить ее бесплатно до конца марта 2023 года.

Виктория Макарова