Тюменские студенты открыли пункт приема помощи для бездомных животных

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пункт приема помощи для бездомных животных приюта "Лучший друг" открыли студенты Тюменского индустриального университета в корпусе вуза на ул. Мельникайте, 72к1. Участвовать в сборе могут все желающие, рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель волонтерского штаба ТИУ Егор Савченко.

"Люди активно приносят необходимые вещи и мы этому очень рады! В целом с 6 февраля уже собрано около двадцати пяти килограммов из нашего списка. Отправка гуманитарной помощи будет производиться раз в месяц или по наполняемости", - пояснил он.

Принести лекарственные препараты, бытовые принадлежности, амуницию, игрушки и лакомства для собак можно до начала июля. Предметы принимают в 103 кабинете Центра молодежных инициатив или на посту охраны.

Подробный список необходимой помощи опубликован по ссылке.

Виктория Макарова