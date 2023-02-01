  • 17 февраля 202317.02.2023пятница
  • USD74,7638
    EUR79,9764
  • В Тюмени -9..-11 С 4 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Комплекс упражнений для борьбы с гиподинамией разработала тюменская студентка

Общество, 11:42 17 февраля 2023

скриншот видео ТюмГМУ | Фото: скриншот видео ТюмГМУ

Комплекс упражнений для борьбы с гиподинамией разработала магистрант кафедры общественного здравоохранения Тюменского медуниверситета Екатерина Салимова. Он поможет в профилактике профессиональных заболеваний, сообщает вуз.

Начинать утро автор предлагает с 10-15-минутной разминки в постели. 8 упражнений помогут проснуться и размять все группы мышц. Следующую зарядку – вводную – рекомендуется выполнять уже на рабочем месте перед тем, как погрузиться в дела. Она займет всего 5-10 минут, не потребует никаких подручных средств и поможет взбодриться.

видео Тюменский медуниверситет

Небольшие физкультурные паузы в течение рабочего дня можно устраивать каждые два-три часа для тонуса и лимфодренажа рук и ног.

Изучение физической активности и создание гимнастических упражнений является частью научно–исследовательской работы Екатерины Салимовой по теме "Методически аспекты организации физической активности в трудовых коллективах".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# зарядка , Тюменский медицинский университет

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:42 17.02.2023Комплекс упражнений для борьбы с гиподинамией разработала тюменская студентка
11:31 17.02.2023Тюменская школа №9 отмечает 55-летие
11:20 17.02.2023В Тюмени все паркинги будут работать бесплатно с 23 по 26 февраля
11:08 17.02.2023Семьи мобилизованных из Червишево научились плести маскировочные сети на мастер-классе