Комплекс упражнений для борьбы с гиподинамией разработала тюменская студентка

| Фото: скриншот видео ТюмГМУ | Фото: скриншот видео ТюмГМУ

Комплекс упражнений для борьбы с гиподинамией разработала магистрант кафедры общественного здравоохранения Тюменского медуниверситета Екатерина Салимова. Он поможет в профилактике профессиональных заболеваний, сообщает вуз.

Начинать утро автор предлагает с 10-15-минутной разминки в постели. 8 упражнений помогут проснуться и размять все группы мышц. Следующую зарядку – вводную – рекомендуется выполнять уже на рабочем месте перед тем, как погрузиться в дела. Она займет всего 5-10 минут, не потребует никаких подручных средств и поможет взбодриться.

видео Тюменский медуниверситет

Небольшие физкультурные паузы в течение рабочего дня можно устраивать каждые два-три часа для тонуса и лимфодренажа рук и ног.

Изучение физической активности и создание гимнастических упражнений является частью научно–исследовательской работы Екатерины Салимовой по теме "Методически аспекты организации физической активности в трудовых коллективах".