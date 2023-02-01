Тюменская школа №9 отмечает 55-летие

| Фото: пресс-служба тюменского регионального отделения партии «Единая Россия» | Фото: пресс-служба тюменского регионального отделения партии «Единая Россия»

Лучшие наставники Тюмени работают в средней школе № 9, которая в этом году отмечает свой 55-летний юбилей. Это отметила заместитель председателя Тюменской областной думы Наталья Шевчик, которая проработала в учебном заведении семь лет.

"Году педагога и наставника посвящен 2023 год,- сказала она на торжественном юбилейном мероприятии, - и, знаете, лучших наставников, чем в этом коллективе, я больше не встречала. С первого дня я была окружена любовью, заботой и по-настоящему хорошей, доброй поддержкой".

Особенность школы № 9 – в ее краеведческом компоненте, который, по словам Натальи Шевчик, важен не только для социума учебного заведения, но и всего микрорайона и многонационального региона, каким является наша область.

"Мы понимаем, как важна идентификация со своей страной, культурой, и как важно сегодня это сберечь, - подчеркнула она. - Школа сохраняет прочный фундамент хороших традиций и серьезного мощного образования, развивается вместе с обществом, не теряя своих корней".

Первым руководителем школы, сообщает пресс-служба тюменского регионального отделения партии "Единая Россия", стал Хамид Газеев, затем в разные годы ее возглавляли Людмила Филатова, Михаил Аутлев, Клавдия Константинова, Людмила Батанова, Нина Жданова, Лидия Шефер, Анатолий Польников, Сергей Шипицин, Ирина Лохманова и с 2019-го – Елена Кириллова. Каждый из них внес свою лепту в историю учебного заведения, уделив внимание укреплению материально-технической базы, трудовому воспитанию учеников, творческой и инновационной работе, созданию музея школы.

Теплые и добрые пожелания адресовали коллективу директор департамента образования администрации Тюмени Ольга Тренина, директор Информационно-методического центра Тюмени Наталья Старых, художественный руководитель Центра татарской культуры Стелла Шакирова, председатель городского профсоюза Любовь Гнусарева, представители общественных организаций и другие гости.