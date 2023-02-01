  • 17 февраля 202317.02.2023пятница
  • USD74,7638
    EUR79,9764
  • В Тюмени -9..-11 С 4 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменская школа №9 отмечает 55-летие

Общество, 11:31 17 февраля 2023

пресс-служба тюменского регионального отделения партии «Единая Россия» | Фото: пресс-служба тюменского регионального отделения партии «Единая Россия»

Лучшие наставники Тюмени работают в средней школе № 9, которая в этом году отмечает свой 55-летний юбилей. Это отметила заместитель председателя Тюменской областной думы Наталья Шевчик, которая проработала в учебном заведении семь лет.

"Году педагога и наставника посвящен 2023 год,- сказала она на торжественном юбилейном мероприятии, - и, знаете, лучших наставников, чем в этом коллективе, я больше не встречала. С первого дня я была окружена любовью, заботой и по-настоящему хорошей, доброй поддержкой".

Особенность школы № 9 – в ее краеведческом компоненте, который, по словам Натальи Шевчик, важен не только для социума учебного заведения, но и всего микрорайона и многонационального региона, каким является наша область.

"Мы понимаем, как важна идентификация со своей страной, культурой, и как важно сегодня это сберечь, - подчеркнула она. - Школа сохраняет прочный фундамент хороших традиций и серьезного мощного образования, развивается вместе с обществом, не теряя своих корней".

Первым руководителем школы, сообщает пресс-служба тюменского регионального отделения партии "Единая Россия", стал Хамид Газеев, затем в разные годы ее возглавляли Людмила Филатова, Михаил Аутлев, Клавдия Константинова, Людмила Батанова, Нина Жданова, Лидия Шефер, Анатолий Польников, Сергей Шипицин, Ирина Лохманова и с 2019-го – Елена Кириллова. Каждый из них внес свою лепту в историю учебного заведения, уделив внимание укреплению материально-технической базы, трудовому воспитанию учеников, творческой и инновационной работе, созданию музея школы.

Теплые и добрые пожелания адресовали коллективу директор департамента образования администрации Тюмени Ольга Тренина, директор Информационно-методического центра Тюмени Наталья Старых, художественный руководитель Центра татарской культуры Стелла Шакирова, председатель городского профсоюза Любовь Гнусарева, представители общественных организаций и другие гости.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Наталья Шевчик , школы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:42 17.02.2023Комплекс упражнений для борьбы с гиподинамией разработала тюменская студентка
11:31 17.02.2023Тюменская школа №9 отмечает 55-летие
11:20 17.02.2023В Тюмени все паркинги будут работать бесплатно с 23 по 26 февраля
11:08 17.02.2023Семьи мобилизованных из Червишево научились плести маскировочные сети на мастер-классе