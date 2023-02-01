Ишимцы отправили гуманитарную помощь мобилизованным землякам

| Фото: пресс-служба Тюменского регионального отделения партии «Единая Россия», | Фото: пресс-служба Тюменского регионального отделения партии «Единая Россия»,

Ишим на системной основе поддерживает земляков, выполняющих свой долг в зоне специальной военной операции. В сборе гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия", участвуют и молодежь, и ветераны. Очередная партия гуманитарной помощи была отправлена с территории воинской части 14330, где дислоцируется 40-й Краснознамённый инженерно-саперный полк.

Жители города, по словам главы Ишима Федора Шишкина, приносят для участников СВО продукты, теплые вещи, медикаменты.

"Многопрофильный техникум изготовил печи, с помощью которых участники СВО смогут погреться, приготовить еду, просушить одежду и обувь. Их конструкция была согласована с Рустамом Сайфуллиным, так как он не понаслышке знает, какие именно буржуйки используются в полевых условиях", - рассказал Федор Шишкин.

Временно исполняющий обязанности командира войсковой части 14330 Денис Кубушка поблагодарил всех жителей города за поддержку и заверил, что ишимские воины с частью выполняют свои боевые задачи.

"Мы гордимся 40-м Краснознамённым инженерно-саперным полком и его командиром - Героем России Рустамом Сайфуллиным, - заявил секретарь тюменского регионального отделения "Единой России", первый заместитель председателя областной думы Андрей Артюхов. - Он вошел в Совет сторонников "Единой России", как боевой офицер он проводит встречи с молодежью в Тюмени и муниципальных образованиях региона".