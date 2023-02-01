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В тобольских школах пройдут акции по сбору вторсырья, экологические флешмобы и квесты

Общество, 16:09 17 февраля 2023

пресс-служба «ЗапСибНефтехима» | Фото: пресс-служба «ЗапСибНефтехима»

Акции по сбору вторсырья, книгообменники, экологические флешмобы и квесты пройдут в 16 школах Тобольска.

В городе, сообщает пресс-служба "ЗапСибНефтехима", прошла презентация проекта "Зеленая школа". В него планируеют вовлечь более 5 тыс. тобольских школьников.

Проект разработан экоактивистами региональной общественной организации "Чистый путь" и является победителем грантового конкурса программы социальных инвестиций СИБУРа "Формула хороших дел".

Задача, по словам руководителя проекта "Зеленая школа" Екатерины Кугаевской, – не разовое вовлечение, а формирование экологичного образа жизни.

Первые экоуроки пройдут до конца февраля, а завершится проект до конца учебного года.

"Важно, что в рамках проекта "Зеленая школа" объединились общественники, бизнес, волонтеры, представители природоохранных организаций и горожане", - отметил ведущий специалист управления по взаимодействию с органами государственной власти и реализации социально-экономических проектов "Запсибнефтехима" Алексей Вакулик.

Программа социальных инвестиций СИБУРа "Формула хороших дел" запущена 1 февраля 2016 года во всех ключевых городах деятельности компании. Она идет по шести направлениям, которые охватывают наиболее важные общественные сферы: развитие городов, образование и науку, спорт и здоровый образ жизни, охрану окружающей среды, культуру и волонтерство. Подробная информация о программе доступна на сайте: www.formula-hd.ru.

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# ЗапСибНефтехим

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