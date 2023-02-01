Кенгуренок Брашик появился на свет в зооцентре "У Лукоморья" в Тюмени

взрослый кенгуру | Фото: ИА "Тюменская линия" взрослый кенгуру | Фото: ИА "Тюменская линия"

Кенгуренка могут увидеть посетители реабилитационного зооцентра "У Лукоморья" в Тюмени. Экзотическому животному уже семь месяцев, но увидеть его сотрудники питомника смогли недавно — до этого малыш прятался в сумке.

"Родился он давно. Был совсем малюсеньким — не более 20 миллиметров. Это животное сидит в сумке продолжительное время — еще около девяти месяцев. Начинает показываться на шестом месяце. Месяц назад Брашик, как мы его назвали, начал показывать мордочку. Из сумки он вылез совсем недавно. Выходит редко", — рассказала ветеринарный врач реабилитационного центра "У Лукоморья" Татьяна Усламина.

У семьи кенгуру уже есть старший "ребенок". Второй малыш отличается красными глазами и белыми ресницами. Вероятнее всего, животное будет альбиносом, утверждают специалисты.

Уход за кенгуру требует особого внимания, говорит Татьяна Усламина. "Они принимают одну хозяйку, которая убирает у них на территории. Другому человеку зайти туда будет очень сложно. Кенгуру — самые пугливые животные из всех. Даже посетители не подходят к ним очень близко. С питанием этих животных тоже все строго", — добавила ветврач.

В реабилитационном центре "У Лукоморья" есть и другие новички. Буквально несколько дней назад родился детеныш примата игрунки белоухой. Ожидается пополнение и у пары капуцинов.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин