В тюменском "Космосе" представят перформанс с тактильными ощущениями, вкусами и температурой

МТЦ "Космос" МТЦ "Космос"

Итоговый показ перформанса в рамках RADI SVETA LAB начнется в Молодежном театральном центре "Космос" 18 февраля в 19 часов. Это постановка, в которой будут задействованы запахи, вкус, тактильные ощущения, температура, сообщают организаторы.

После недельной лаборатории физического театра 20 участников создадут перформативный пластический спектакль. Работу посвятят исследованию себя и своих границ в отношениях с другими людьми. Основой для перформанса станут документальные истории и чувственные переживания каждого участника лаборатории на заданную тему. В этом году перформеры рассуждают на тему самоопределения.

"Каждый день ребята по-разному отвечают на вопрос: "Кто я?". Каждый день что-то прибавляется или, наоборот, становится не таким важным. Поэтому и к итоговому перформансу мы подойдем в непрогнозируемом формате. Больше половины лаборатории прошло: самые тяжелые и эмоционально, и физически процессы мы завершили", — говорит хореограф и организатор RADI SVETA Ярослав Францев.

Лаборатория проходит с 12 по 18 февраля. Она основана на авторской методике PLAY BODY MIND, предложенной режиссером Ярославом Францевым и хореографом Анной Румянцевой из Москвы.

Вход по регистрации.

Возрастное ограничение: 18+.