В Тюменской области педагогам предоставлено 600 служебных квартир за десять лет

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

600 служебных квартир получили педагоги Тюменской области в период с 2012 по 2022 г. В регионе работает система поддержки учителей в виде социальных гарантий, единовременных выплат и комплексной методической помощи.

В Тюмени и Тобольске предусмотрено выделение субсидии на приобретение жилья работникам, имеющим стаж работы в бюджетной сфере 10 лет и более. Для сельских учителей предусмотрено возмещение расходов на оплату занимаемой жилой площади и услуг по электроснабжению, теплоснабжению в размере 100 %.

Кроме того, предусмотрено обеспечение жильем специалистов сферы образования в рамках целевых программ развития муниципальных районов Тюменской области. В Тюменском, Казанском, Аромашевском, Вагайском районах для молодых педагогов предусмотрены единовременные выплаты при трудоустройстве в образовательную организацию после окончания учебного заведения. Размер выплаты определяется органом местного самоуправления и в среднем составляет от 25 до 100 тысяч рублей.

Победителям конкурсного отбора в рамках программы "Земский учитель", прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа, города с населением до 50 тыс. человек выделяется единовременная выплата в размере 1 млн рублей, сообщает "Мегатюмень".