В Тюменской области 20 юных писателей стали победителями конкурса рукописной книги

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15 юных писателей Тюменской области стали победителями и призерами конкурса детской рукописной книги "Солнечные страницы детства". Специальные дипломы от Тюменской областной научной библиотеки вручили авторам еще пяти рукописных книг, сообщают организаторы.

Неожиданным и приятным сюрпризом для участников и организаторов стали личные подарки от председателя жюри конкурса, поэтессы и писательницы Антонины Марковой, которая подарила свои книги четырем ребятам: "Хочу подарить свои книги тем, чьи работы меня просто поразили, удивили, заставили листать с начала до конца и с конца снова в начало. – сказала Антонина Юрьевна. – Это авторы тихой книги "Осенний листочек" Арина Лапина, книжки "Велопрогулка по селу" Валентина Бельская, книги "Младший братик Тюмени" Милана Дубинина, книги "НАУМ" Снежана Мирошниченко".

Как рассказали библиотекари, после официальной части дети и взрослые шумно фотографировались с дипломами и своими работами, толпились у мини-экспозиции конкурсных работ. Авторы тех изданий, которые не были награждены 17 февраля, не станутся без подарков: каждый участник конкурса получит сертификат участника и приятный приз от организаторов.

Проект "Конкурс детской рукописной книги "Солнечные страницы детства" реализуется АНО "Содружество библиотек Тюменской области" в сотрудничестве с Тюменской областной научной библиотекой имени Д. И. Менделеева за счет средств гранта губернатора Тюменской области и Фонда президентских грантов.