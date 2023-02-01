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В Тюменской области 20 юных писателей стали победителями конкурса рукописной книги

Общество, 13:14 18 февраля 2023

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15 юных писателей Тюменской области стали победителями и призерами конкурса детской рукописной книги "Солнечные страницы детства". Специальные дипломы от Тюменской областной научной библиотеки вручили авторам еще пяти рукописных книг, сообщают организаторы.

Неожиданным и приятным сюрпризом для участников и организаторов стали личные подарки от председателя жюри конкурса, поэтессы и писательницы Антонины Марковой, которая подарила свои книги четырем ребятам: "Хочу подарить свои книги тем, чьи работы меня просто поразили, удивили, заставили листать с начала до конца и с конца снова в начало. – сказала Антонина Юрьевна. – Это авторы тихой книги "Осенний листочек" Арина Лапина, книжки "Велопрогулка по селу" Валентина Бельская, книги "Младший братик Тюмени" Милана Дубинина, книги "НАУМ" Снежана Мирошниченко".

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Как рассказали библиотекари, после официальной части дети и взрослые шумно фотографировались с дипломами и своими работами, толпились у мини-экспозиции конкурсных работ. Авторы тех изданий, которые не были награждены 17 февраля, не станутся без подарков: каждый участник конкурса получит сертификат участника и приятный приз от организаторов.

Проект "Конкурс детской рукописной книги "Солнечные страницы детства" реализуется АНО "Содружество библиотек Тюменской области" в сотрудничестве с Тюменской областной научной библиотекой имени Д. И. Менделеева за счет средств гранта губернатора Тюменской области и Фонда президентских грантов.

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# дети , книги , писатели , Тюменская областная научная библиотека

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