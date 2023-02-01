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Занятия по арт-терапии организовали в Тюмени для старшего поколения

Общество, 18:47 18 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Занятия по арт-терапии для лиц старшего поколения проходят в Тюмени в Региональном центре активного долголетия. Метод изотерапии включен в работу психологических тренингов "Яркий мир".

"На занятиях в досуговом центре с помощью красок, кисточек и других подручных материалов гости нашего учреждения вместе с психологом создают шедевры. Для рисования используются разные способы. Погружение в творчество отвлекает от негативных мыслей, заряжает позитивом, развивает творческое мышление и раскрывает собственный потенциал. В основе изотерапии лежит процесс расслабления", - говорят специалисты центра.

Досуговый центр действует благодаря инициативным гражданам 55+. Вместе со специалистами геронтологического центра они проводят спортивные занятия, разворачивают творческие мастерские, показывают мастер-классы и посещают психологические тренинги. Большую роль в этом процессе играют "серебряные волонтеры", сообщает "Тюменская область сегодня".

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