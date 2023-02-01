В Тюмени проект "Ворошиловский стрелок" реализуют на грант Росмолодежи

| Фото: vk.com/72airsoft | Фото: vk.com/72airsoft

Три проекта из Тюменской области победили в конкурсе по сохранению исторической памяти и гражданскому воспитанию от "Росмолодежь.Гранты". Общая сумма поддержки составит 2 млн 428 тыс. рублей.

Самый крупный грант в размере 999 тыс. рублей получила организация "Страйкбол Урала". Она представила региональный военно-спортивный проект "Ворошиловский стрелок". На выделенные средства тюменцы планируют провести турниры среди подростков по практической стрельбе с пневматическим оборудованием, сообщает "Moi-portal.ru".

"В следующем учебном году в школах введут начальную военную подготовку, поэтому наши инициативы особенно актуальны и необходимы для подрастающего поколения, чтобы погрузить в среду и научить основным навыкам. Кроме того, планируем масштабировать проект — запустить в муниципальных образованиях", — рассказал руководитель организации "Страйкбол Урала" Максим Шереметьев.

Федерация лучного боя получит 968 тыс. рублей на проект ответственного отцовства Tactic Fest. Он объединит в себе турниры и мастер-классы по тактическим играм и видам спорта, а итоговое событие пройдет в формате фестиваля в Тюмени. А Союз десантников выиграл 461 тыс. рублей на турниры на радиоуправляемых танках "Боевые машины".