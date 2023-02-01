Тюменцам предлагают стать волонтерами в инклюзивной книжной мастерской

| Фото: vk.com/biblioteci.vmeste | Фото: vk.com/biblioteci.vmeste

Тюменцы могут помочь с пошивом тактильных рукодельных книг для незрячих и слабовидящих детей в Специальной библиотеке для слепых (ул. Холодильная, 84) 20 и 21 февраля. В учреждении реализуют проект "ТАКТИМО: прикоснись к профессии".

Как рассказали в библиотеке, пошив тактильных книг - это большая и трудоемкая работа, нужны помощники. Записаться можно через сайт Добро.ру или по телефону 8(3452)50-53-02.

20 февраля с 14 до 16 часов по ссылке. 21 февраля с 15 до 17 часов, регистрация здесь.

Проект "Инклюзивная книжная мастерская "ТАКТИМО: прикоснись к профессии" реализуется АНО "Содружество библиотек Тюменской области" в сотрудничестве с Тюменской областной научной библиотекой им. Менделеева при поддержке департамента культуры Тюменской области с использованием средств областного бюджета.