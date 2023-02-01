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Экспозицию "Своих не бросаем" открыли в Голышмановском агропедагогическом колледже

Общество, 18:20 18 февраля 2023

Голышмановское ТВ

Экспозицию "Своих не бросаем" открыли в Голышмановском агропедагогическом колледже. Общественные пространства, арт-объекты и школьные музеи, посвящённые мужеству и героизму участников специальной военной операции, поручил создать президент Владимир Путин, сообщает Голышмановское телевидение.

"Сегодня мы представили арт-объект, который рассказывает о земляках, защищающих нашу Родину. Трое ребят с территории городского округа, погибших в ходе спецоперации – выпускники нашего образовательного учреждения. Это Александр Валов, Олег Духновский и Леонид Чалков. Наши студенты должны знать их имена и боевой путь", - говорит заместитель директора Голышмановского агропедколледжа Ирина Макарова.

Арт-объект "Своих не бросаем" установят в первом корпусе колледжа. Из экспозиции студенты узнают историю голышмановских героев и смогут изучить карту Российской Федерации с вновь присоединёнными территориями исконно-русских земель.

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