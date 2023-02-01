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Команда ТВВИКУ завоевала кубок V турнира "Огненная шайба"

Спорт, 17:11 18 февраля 2023

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V хоккейный турнир в валенках с мячом"Огненная шайба" прошел в Тюмени 18 февраля. Победителем и обладателем кубка стала команда ТВВИКУ. На втором – команда "Сбера", третье – у команды "Мастер электрик Тюмень", сообщает Главное управление МЧС России по Тюменской области.

t.me/MCHSTYUMEN72

Всего турнире участвовали 20 команд, в том числе МЧС России по Тюменской области, Росгвардия, телекомпания "Тюменское время", "Радио 7", ТВВИКУ, УФСИН, ГИБДД, администрация Тюмени.

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Почти пять часов хоккеисты сражались на четырех ледовых площадках. Рядом была организована выставка пожарно-спасательной техники, конкурсы и викторины для детей. Григорий Пожаров - персонаж, олицетворяющий образ пожарного и спасателя общался с детьми и взрослыми, рассказывая о профессии сотрудника МЧС России, позировал для совместных фото.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , ТВВИКУ

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