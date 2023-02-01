Команда ТВВИКУ завоевала кубок V турнира "Огненная шайба"

t.me/MCHSTYUMEN72 t.me/MCHSTYUMEN72

V хоккейный турнир в валенках с мячом"Огненная шайба" прошел в Тюмени 18 февраля. Победителем и обладателем кубка стала команда ТВВИКУ. На втором – команда "Сбера", третье – у команды "Мастер электрик Тюмень", сообщает Главное управление МЧС России по Тюменской области.

t.me/MCHSTYUMEN72 t.me/MCHSTYUMEN72

Всего турнире участвовали 20 команд, в том числе МЧС России по Тюменской области, Росгвардия, телекомпания "Тюменское время", "Радио 7", ТВВИКУ, УФСИН, ГИБДД, администрация Тюмени.

Почти пять часов хоккеисты сражались на четырех ледовых площадках. Рядом была организована выставка пожарно-спасательной техники, конкурсы и викторины для детей. Григорий Пожаров - персонаж, олицетворяющий образ пожарного и спасателя общался с детьми и взрослыми, рассказывая о профессии сотрудника МЧС России, позировал для совместных фото.