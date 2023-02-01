Ведущего программы "Неизвестные маршруты России" в Ялуторовске посвятили в блинопеки

Ялуторовский острог Ялуторовский острог

Ведущего программы "Неизвестные маршруты России" телеканала "Культура" Максима Кардозу в Ялуторовском остроге посвятили в блинопеки. Ему рассказали не только об этой традиции, но и об истории города. Ялуторовск вошел в цикл тревел-шоу о туристических местах России, которые стоит посетить.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала директор Ялуторовского острога Нина Бешенцева.

"Мы прогулялись по острогу, познакомили ведущего с историей, культурой и бытом первых русских поселенцев в Сибири. С одним из самых древних ремёсел – ткачеством, учили Максима ткать. Конечно, посвятили его в почётные блинопёки", - говорит Нина.

Съёмочная группа готовит несколько передач о путешествии по Тюменской области. Больше всего их интересует история, народные промыслы и традиционные угощения.

В 2022 году авторы программы "Неизвестные маршруты России" работали в ХМАО-Югре, Томске, Хакасии, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, Коми, Карелии, Дагестане, Бурятии. За 39 минут ведущий Максим Кардозу успевает рассказать о самых знаковых местах города, региона, об истории, которую бережно хранят и передают местные жители подрастающему поколению.

Как говорят организаторы проекта, которому всего второй год, есть много растиражированных мест для путешественников. Вместе с ними есть и те, куда еще не ступала нога "массового туриста", но они такие же интересные, красивые. Задача телевизионщиков – показать их, передать атмосферу и представить россиянам возможность открыть страну заново.

Точной даты трансляции передачи из Ялуторовска нет, но следить за выпусками передачи "Неизвестные маршруты России" можно по ссылке.

Анжела Лебедева