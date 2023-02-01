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В технопарке "Кванториум" занимаются четыре тысячи подростков Тюменской области

Общество, 09:59 19 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В технопарке "Кванториум" занимаются 4 тыс. подростков Тюменской области. В прошлом году почти 1,4 тыс. детей посетили занятия передвижных станций технопарка в селах 12 районов региона.

Школьники занимаются по 12 направлениям: от промышленного дизайна и робототехники до изучения виртуальной реальности и нанотехнологий. Обучение для подростков с 11 лет бесплатное. Кроме того, для талантливых детей и молодежи здесь проводятся "Кванторианские каникулы".

"Так ребята, проживающие в разных муниципалитетах, могут на несколько дней приехать в Тюмень и получить дополнительные знания у опытных наставников. Участие в каникулах для подростков бесплатное, – рассказал руководитель детского технопарка Дмитрий Тарасов.

В прошлом году за участниками трех смены стал 161 подросток. Вместе с наставниками они разработали проекты. Большинство из идей, по мнению Дмитрия Тарасова, могут найти применение в реальной жизни. Деятельность детского технопарка реализуется в рамках нацпроекта "Образование", сообщает "Тюменская область сегодня".

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# кванториум , робототехника

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