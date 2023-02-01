Трех человек спасли и 20 эвакуировали из горящего дома в Тюмени

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Трех человек спасли и 20 эвакуировали из горящего дома на ул. Беляева в Тюмени. Пожар произошел вечером 18 февраля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сообщение о возгорании в одной из квартир пятиэтажного дома поступило в 21 час 54 минуты. На место вызова прибыли 34 сотрудников и девять единицы основной техники. Предварительная площадь пожара составила около 15 кв. м.

"На момент прибытия подразделения наблюдалось открытое горение в одной из квартир на втором этаже. Звеньями газодымозащитной службы из зоны воздействия опасных факторов пожара спасено три человека, еще 20 эвакуированы. К сожалению, в результате происшествия погиб один человек, еще две получили травмы", - уточняется в сообщении ведомства.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.