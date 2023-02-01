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Весенняя интерференция может повлиять на качество телесигнала в Тюменской области

Общество, 11:20 19 февраля 2023

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Прерывания сигналов связи могут наблюдаться в Тюменской области из-за весенней солнечной интерференции. Явление возникает, когда Земля поворачивается к Солнцу Северным полушарием. В это время телесигналы спутников связи глушатся, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Кратковременные прерывания сигнала могут наблюдаться вплоть до 12 марта с 13 час. 32 мин. до 14 час. 28 мин. Продолжительность помех в каждом случае - от нескольких секунд до 26 мин.

В пиковые моменты радиотелевизионные станции переходят на прием сигнала с резервного спутника. Если качество изображения все же не приходит в норму, нужно перезагрузить телевизор или приставку, запустить в меню автопоиск каналов.

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