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Федеральные льготники Тюменской области оформили 5,8 тысяч электронных проездных к месту лечения

Общество, 11:53 20 февраля 2023

t-l.ru

5 тыс. 810 электронных проездных к месту лечения оформили жители Тюменской области, которые пользуются федеральными льготами в 2022 г. Об этом сообщает управление Социального фонда России по Тюменской области.

Более половины из них – 3 тыс. 669 человек воспользовались бесплатным проездом для получения высокотехнологичной помощи, а 2 тыс. 141 – для санаторного лечения.

После посещения клиентской службы Социального фонда информация о льготнике автоматически поступает в транспортную компанию. В результате пассажир оформляет бесплатный проездной документ через интернет, не обращаясь лично в кассу. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте РЖД, выбрать маршрут следования, дату отправления, вагон и место. Когда сервис предложит оформить билет по льготе Социального фонда – ввести номер электронного талона, паспортные данные и СНИЛС.

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# бесплатный проезд , господдержка , льготы

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