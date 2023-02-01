В Тюмени на парковках изменено время бесплатного пользования

| Фото: vk.com/agt72 | Фото: vk.com/agt72

Время бесплатного пользования парковками в Тюмени изменилось с 20 февраля. Воспользоваться услугами паркинга без оплаты можно с 18 до 9 часов, сообщает городская администрация.

В 17 парковочных зонах заменены знаки 8.5.4., определяющие время действия. Теперь платить за нахождение машины на парковке нужно будет только с 9 до 18 часов. Специалисты внесли изменения и в информационные таблички, чтобы у пользователей городского паркинга не возникало путаницы, отмечают специалисты.

Новый режим работы действует на всех парковках, за исключением парковки на набережной реки Туры, в будние дни она работает круглосуточно.

Максимальная стоимость оплачиваемого паркинга составляет 45 рублей в час, минимальная – 25 рублей в час. В выходные и праздничные дни плата не взимается.