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В Тюмени на парковках изменено время бесплатного пользования

Общество, 12:15 20 февраля 2023

vk.com/agt72 | Фото: vk.com/agt72

Время бесплатного пользования парковками в Тюмени изменилось с 20 февраля. Воспользоваться услугами паркинга без оплаты можно с 18 до 9 часов, сообщает городская администрация.

В 17 парковочных зонах заменены знаки 8.5.4., определяющие время действия. Теперь платить за нахождение машины на парковке нужно будет только с 9 до 18 часов. Специалисты внесли изменения и в информационные таблички, чтобы у пользователей городского паркинга не возникало путаницы, отмечают специалисты.

Новый режим работы действует на всех парковках, за исключением парковки на набережной реки Туры, в будние дни она работает круглосуточно.

Максимальная стоимость оплачиваемого паркинга составляет 45 рублей в час, минимальная – 25 рублей в час. В выходные и праздничные дни плата не взимается.

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# парковки

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