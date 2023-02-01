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Из Тюмени в Челябинск теперь можно улететь по субботам

Общество, 08:28 21 февраля 2023

ЮТэйр | Фото: ЮТэйр

Рейсы из Челябинска в Самару, Тюмень и Уфу открыла авиакомпания Utair в феврале. Стоимость билетов — от 1 тыс. 641 рублей, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Рейсы Челябинск — Тюмень осуществляются по субботам. Вылет из Челябинска — в 20 часа 20 минут, из Тюмени — в 11 часов 35 минут. Время в пути — 1 час 35 минут.

"Utair получил субсидии на выполнение рейсов из Челябинска. Теперь наши пассажиры могут без пересадок путешествовать из Челябинска в города Западной Сибири и Поволжья", — рассказал президент "Utair — Пассажирские авиалинии" Олег Семенов.

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# Челябинск , ЮТэйр

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