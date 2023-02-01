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Тюменцы еще успевают на конкурс на лучшую куклу Масленицы

Общество, 12:48 20 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Принять участие в конкурсе на лучшую куклу "Тюменская Масленица" предлагают жителям Тюменской области. Заявки необходимо отправить до 20 февраля.

Участниками могут стать как индивидуальные авторы кукол, так и авторские коллективы. Размер куклы должен быть не менее 1 м и не более 2 м, а также изготовлен из экологически чистых и безопасных материалов. Они могут отображать традиционные мотивы и оригинальные авторские решения.

Награждение победителей и призеров состоится в парке "Заречный" на главной сценической площадке мероприятия "Широкая Масленица".

Регистрация открыта по ссылке.

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# конкурс , Масленица

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