Тюменцы еще успевают на конкурс на лучшую куклу Масленицы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Принять участие в конкурсе на лучшую куклу "Тюменская Масленица" предлагают жителям Тюменской области. Заявки необходимо отправить до 20 февраля.

Участниками могут стать как индивидуальные авторы кукол, так и авторские коллективы. Размер куклы должен быть не менее 1 м и не более 2 м, а также изготовлен из экологически чистых и безопасных материалов. Они могут отображать традиционные мотивы и оригинальные авторские решения.

Награждение победителей и призеров состоится в парке "Заречный" на главной сценической площадке мероприятия "Широкая Масленица".

Регистрация открыта по ссылке.