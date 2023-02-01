Тюменским улицам присвоили имена героев СВО

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Имена участников специальной военной операции на Украине присвоили новым улицам Тюмени, расположенным в планировочном районе Плехановский.

"Микрорайон активно застраивается, выдаются разрешения на строительство. Это не просто топонимы. В скором времени тюменцы будут получать прописки на улицах с именами наших героев, они будут у всех на слуху", — отметил глава города Руслан Кухарук.

Общественные инициативы поддержали на очередном заседании комиссии по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети в границах Тюмени, сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ администрации муниципалитета.

С предложением присвоить имя Жумабая Раизова выступала Тюменская региональная общественная организация ветеранов десантных войск "Союз десантников".

"Он был курсантом Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища. Там большой конкурс на место, а ребята, что учатся, – это уникальные люди и офицеры, – отметил представитель общественной организации Евгений Бондаренко. – За свои поступки и достижения офицеры-десантники достойны уважения, тем более, когда отмечены такой высокой наградой. Жумабаю Раизову присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Наша задача, чтобы их подвиг не был забыт".

Во время атаки противника в районе с. Андреевка Херсонской области командир десантно-штурмовой роты Жумабай Раизов получил смертельное ранение.

Предложение назвать улицу именем Григория Турубарова поступило от Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. маршала инженерных войск А. И. Прошлякова.

"Григорий - не просто выпускник ТВВИКУ, участник специальной военной операции на Украине, на протяжении десяти последних лет он принимал участие во всех боевых действиях, – рассказал представитель Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова Михаил Багров. – Был в горячих точках на территории Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья. Он отмечен государственными и ведомственными наградами. Настоящий офицер спецназа. Мы вышли с предложением увековечить память героя, нашего выпускника, который всю свою сознательную жизнь, будучи офицером, стоял на защите интересов нашего государства".

Григорий Турубаров, гвардии капитан подразделения специального назначения воздушно-десантных войск Вооруженных сил Российской Федерации, выполняя свой служебный долг по защите жителей Донбасса, во время ведения боя с националистами получил смертельное ранение. Награжден орденом Мужества за образцовое выполнение воинского долга, проявленные при этом героизм и мужество (посмертно).