Блины с вишней или курицей: в меню школьных столовых включили блюдо масленичной недели

Комбинат школьного питания "Центральный" Комбинат школьного питания "Центральный"

Сладкие блины с вишней получат на обед 60 тыс. 218 учащихся тюменских школ 21 февраля. В Масленицу повара готовят разные блины. 20 февраля, в первый день праздника, выпекали блинчики с курицей и яйцом, сообщает комбинат школьного питания "Центральный".

С февраля 2023 года комбинат имеет возможность обеспечить до 100 тыс. школьников одномоментно. Ароматные блинчики пекут на сковороде или запекают в пароконвектомате.

"Мы выпекаем много блинов: в день по 300-400 блинчиков. В нашей школе дети просто обожают блины. Когда узнают, что в меню есть блинчики, то сразу столько радости, очередь из желающих. Блины у нас с разными начинками, на любой вкус: с курицей, с яблоком и абрикосом", - рассказала повар-бригад школы № 72 корпус 2 Людмила Копанева.

Согласно опросу, 41 % школьников предпочитает блины сытные, 59 % - сладкие.