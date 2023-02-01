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Тюменец по ошибке выпил вместо газировки отраву для тараканов

Происшествия, 10:58 21 февраля 2023

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

62-летнего мужчину, отравившегося химическим раствором, спасли врачи в Тюмени, сообщает пресс-служба станции скорой помощи.

Сильная рвота у пострадавшего появилась через 15 минут после того как он выпил примерно 150 мл из бутылки колы. Оказалось, что он по ошибке употребил токсин. Вместо напитка в емкости хранился раствор для обработки помещения от тараканов и клопов.

Родственники мужчины вызвали скорую помощь. На срочный вызов бригада прибыла через 13 минут. Медики провели пациенту промывание желудка и доставили его в ОКБ № 2.

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# отравление , скорая помощь

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