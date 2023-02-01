Тюменцев приглашают в сквер Депутатов на масленичные гулянья

| Фото: центр культуры и искусства «Современник» | Фото: центр культуры и искусства «Современник»

Театрализованное представление "Как Снеговик Масленицу похитил" пройдет в сквере Депутатов 26 февраля, начало в 12 часов. Зрители смогут вместе с героями проводить зиму и встретить весну, сообщает центр культуры и искусства "Современник".

"Участникам праздника предстоит вспомнить масленичные традиции: приготовление блинов, катание на санях и на горках, исполнение обрядовых песен и танцев, игры и забавы. Участие в играх, согласно традиции, гарантирует не только скорый приход весны, но и благополучие, здоровье и удачу на весь год", - отмечают организаторы.

В сквере откроют фотозону "Масляничная изба". На главной сцене выступят артисты Тюмени.