"Волонтеры Победы" поздравят ветеранов с Днем защитника Отечества в Тюмени

| Фото: из сообщества "Волонтеры Победы. Тюменская область" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Волонтеры Победы. Тюменская область" во ВКонтакте

Пять ветеранов лично поздравят с Днем защитника Отечества добровольцы движения "Волонтеры Победы" в Тюмени 23 февраля.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель регионального отделения Всероссийского движения "Волонтеры Победы" Дарья Терехина, среди тех, к кому добровольцы зайдут в гости, есть труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, один узник концлагеря.

"К каждому заглянем в гости примерно на 20 минут. Подарим открытки, конфеты, чай, полотенце с нашим логотипом. Поздравим, пообщаемся, узнаем о сложностях, трудностях. Мы можем решить несложные проблемы. Чаще всего ветераны рассказывают нам, что им просто не хватает общения, в том числе с молодежью. В таком случае мы договариваемся с ними на следующую встречу, волонтеры снова приедут, чтобы пообщаться. Ветераны любят рассказывать про свою жизнь, делиться воспоминаниями о войне. Нашим ребятам все это очень интересно", — рассказала руководитель регионального отделения Всероссийского движения "Волонтеры Победы" Дарья Терехина.

В случае необходимости добровольцы движения "Волонтеры Победы" могут помочь в уборке дома, решить иные вопросы через партнерские связи. Как отмечает Дарья Терехина, добровольцы движения действуют не только в Тюмени, но и по региону. "Волонтеры тоже пойдут поздравлять ветеранов с праздником. Там такая же система. Если необходимо, они помогают сделать что-то по дому", — добавила она.

Инна Пахомова