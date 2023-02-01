Тюменская студентка разрабатывает телескопическую мачту для спортивных трансляций

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Разработкой и производством телескопической мачты для трансляций и видеосъемок спортивных мероприятий занимается студентка третьего курса специальности "Экономическая безопасность" Финансово-экономического института ТюмГУ Элина Муртазина. Она стала победителем в игре "Построй Компанию. Продай Компанию", прошла отбор на стажировку, организованную ТюмГУ совместно с группой "ТехноСпарк".

По информации управления стратегических коммуникаций вуза, стажировка нацелена на развитие компетенций серийного технологического предпринимательства.

"В Троицке я работаю в стартапе "Videopod", который занимается разработкой и производством телескопической мачты для трансляций и видеосъемок спортивных мероприятий. Стартап находится на стадии разработки второй версии прототипа продукта. Сейчас требуется уточнить технические и коммерческие требования к новой версии мачты путем организации первых апробаций и продаж", - говорит студентка.

По ее словам, чтобы организовать качественную съемку спортивного мероприятия, необходима бригада примерно из пяти человек, установка строительных лесов рядом с полем и специальная техника.

Ее стартап предлагает продукт, который позволяет существенно сократить затраты на этот процесс.

"Благодаря нашей мачте, с подготовкой и проведением съемки справится один человек. Подобные решения существуют за рубежом, однако мы единственные в России, кто этим занимается", - отметила Элина Муртазина.