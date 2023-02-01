  • 21 февраля 202321.02.2023вторник
  • USD74,0432
    EUR79,1330
  • В Тюмени -5..-7 С 6 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменская студентка разрабатывает телескопическую мачту для спортивных трансляций

Общество, 17:36 21 февраля 2023

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Разработкой и производством телескопической мачты для трансляций и видеосъемок спортивных мероприятий занимается студентка третьего курса специальности "Экономическая безопасность" Финансово-экономического института ТюмГУ Элина Муртазина. Она стала победителем в игре "Построй Компанию. Продай Компанию", прошла отбор на стажировку, организованную ТюмГУ совместно с группой "ТехноСпарк".

По информации управления стратегических коммуникаций вуза, стажировка нацелена на развитие компетенций серийного технологического предпринимательства.

"В Троицке я работаю в стартапе "Videopod", который занимается разработкой и производством телескопической мачты для трансляций и видеосъемок спортивных мероприятий. Стартап находится на стадии разработки второй версии прототипа продукта. Сейчас требуется уточнить технические и коммерческие требования к новой версии мачты путем организации первых апробаций и продаж", - говорит студентка.

По ее словам, чтобы организовать качественную съемку спортивного мероприятия, необходима бригада примерно из пяти человек, установка строительных лесов рядом с полем и специальная техника.

Ее стартап предлагает продукт, который позволяет существенно сократить затраты на этот процесс.

"Благодаря нашей мачте, с подготовкой и проведением съемки справится один человек. Подобные решения существуют за рубежом, однако мы единственные в России, кто этим занимается", - отметила Элина Муртазина.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# разработки , спортивные мероприятия , ТюмГУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:02 21.02.2023Около ста восьмиклассников собрал урок мужества о тружениках тыла в Тюмени
19:42 21.02.2023Луиза Носкова: в послании президента затронуты все сферы жизни страны
19:05 21.02.2023Иртыш войдет в новый федеральный проект по оздоровлению рек и озер
18:53 21.02.2023Анастасия Баканова: волонтеры #МыВместе стали семьей за прошедший год