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В Тюмени билеты в театр, филармонию и сувениры теперь можно купить на пешеходной улице Дзержинского

Общество, 15:05 21 февраля 2023

Дмитрий Сиялов, Тюменское концертно-театральное объединение

Информационный киоск "Культурная точка" на пешеходной улице Дзержинского в Тюмени откроют 21 февраля. В нем можно приобрести билеты на спектакли, концерты в филармонию, сувениры, подарочные сертификаты, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

"Улица Дзержинского стала местом ярмарок, гуляний, концертных программ и просто территорией, где можно приятно и с пользой прогуляться. Это место интересно для жителей и гостей города, оно находится в самом сердце Тюмени. Чтобы стать ещё ближе к нашим зрителям, мы открыли информационный киоск "Культурная точка" на пешеходной улице, где можно приобрести билеты на все наши мероприятия и проекты", - говорит генеральный директор ТКТО Вероника Кирюшина.

Тюменцы смогут купить билеты в филармонию, драматический театр, театр кукол, ДК "Нефтяник" и Тобольский драмтеатр.

В продаже есть подарочные сертификаты к 23 февраля и 8 марта.

Дмитрий Сиялов, Тюменское концертно-театральное объединение Дмитрий Сиялов, Тюменское концертно-театральное объединение Дмитрий Сиялов, Тюменское концертно-театральное объединение ﻿

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# ТБДТ , ТКТО , улица Дзержинского , филармония

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