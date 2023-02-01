В Тюмени билеты в театр, филармонию и сувениры теперь можно купить на пешеходной улице Дзержинского

Дмитрий Сиялов, Тюменское концертно-театральное объединение Дмитрий Сиялов, Тюменское концертно-театральное объединение

Информационный киоск "Культурная точка" на пешеходной улице Дзержинского в Тюмени откроют 21 февраля. В нем можно приобрести билеты на спектакли, концерты в филармонию, сувениры, подарочные сертификаты, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

"Улица Дзержинского стала местом ярмарок, гуляний, концертных программ и просто территорией, где можно приятно и с пользой прогуляться. Это место интересно для жителей и гостей города, оно находится в самом сердце Тюмени. Чтобы стать ещё ближе к нашим зрителям, мы открыли информационный киоск "Культурная точка" на пешеходной улице, где можно приобрести билеты на все наши мероприятия и проекты", - говорит генеральный директор ТКТО Вероника Кирюшина.

Тюменцы смогут купить билеты в филармонию, драматический театр, театр кукол, ДК "Нефтяник" и Тобольский драмтеатр.

В продаже есть подарочные сертификаты к 23 февраля и 8 марта.