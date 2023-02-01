Тюменцам предлагают вышить длинный браслет из кожи и сплести косы Масленицы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцам предлагают вышить длинный браслет из кожи и сплести косы Масленицы

Мастер-классы, конкурсы, выставки и экскурсии пройдут на пешеходной ул. Дзержинского в Тюмени с 23 по 26 февраля. Ремесленники подготовили увлекательный интерактив. 23 февраля в 12 часов начнется мастер-класс "Блины из стекла" - декор пластилина с разноцветными кусочками стекла.

С 14 часов стартует экскурсия с призовой викториной "Улица с руками".

24 февраля в 12 часов - мастер-класс "Кисточка из ниток". Изготовление хвостиков для шапок, игрушек. В 15 часов – конкурс "Орлиный глаз". Гости поделятся на две команды и посоревнуются, какая быстрее рассортирует пуговицы.

25 февраля в 12 часов организаторы ждут на мастер-классы "Бабушкин коврик" и "Коврик дружбы". В 14 часов начнётся конкурс "Пока горит спичка". В 15 часов - экскурсия с призовой викториной "Улица с руками".

26 февраля тюменцев зовут мастер-классы "Бабушкин коврик" и "Коврик дружбы".

"В эти дни также можно поиграть с веревкой, в ручеек. Всем честным народом вышить длинный браслет из кожи, сплести косы Масленицы, примерить образ воина или женский костюм прошлого Сибири. Посетить дом-музей крестьянского быта, сфотографироваться с доспехом из кожи, с луком и нагайками", - сообщает городской комитет по связям с общественностью и СМИ.