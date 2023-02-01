Активистки Тюменского района высказали поддержку инициативам Владимира Путина

| Фото: из Telegram-канала главы Тюменского района Светланы Ивановой | Фото: из Telegram-канала главы Тюменского района Светланы Ивановой

Предложения президента РФ Владимира Путина, касающиеся поддержки военнослужащих и их семей, материнства и детства, образования и патриотического воспитания, откликнулись у главы Тюменского района Светланы Ивановой и женщин-активисток.

"Вместе с женщинами-активистами юга Тюменской области смотрели сегодня трансляцию послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Выступление слушали с большим вниманием", – написала в своем Telegram-канале Светлана Иванова.

| Фото: из Telegram-канала главы Тюменского района Светланы Ивановой | Фото: из Telegram-канала главы Тюменского района Светланы Ивановой

Она добавила, что в пос. Московский главы муниципалитетов, депутаты местных дум собрались под эгидой партийного проекта "Женское движение Единой России" для проведения стратегической сессии и обучающего семинара по деловому этикету.

"В нашем регионе 121 женщина руководит муниципальным образованием, работают более 1,5 тысяч женщин-депутатов. Как региональный координатор партпроекта, считаю важным объединять их, а также предпринимательниц и общественниц для совместной работы. Какой будет эта работа, обсудили в ходе сессии: разработали предложения для включения в проект плана мероприятий по реализации национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023 – 2030 годы", – добавила глава Тюменского района.